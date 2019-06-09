ВИДЕО: На границе с Карелией замечены медведи из "Игры престолов"

В заповеднике камера-ловушка запечатлела двух медведей.

На территории Нижне-Свирского заповедника на границе с Карелией два медведя попали в объектив камеры.

"Фотоловушка, установленная в северной части Нижне-Свирского заповедника на границе с Карелией, сняла вот такую парочку. Выглядят они очень угрожающе и напоминают медведей с Медвежьего острова дома Мормонтов из "Игры престолов", –прокомментировали эксперты Ладожской орнитологической станции.