ВИДЕО: На границе с Карелией замечены медведи из "Игры престолов"

Новости по теме
Загрузка...
В заповеднике камера-ловушка запечатлела двух медведей.
На территории Нижне-Свирского заповедника на границе с Карелией два медведя попали в объектив камеры.
"Фотоловушка, установленная в северной части Нижне-Свирского заповедника на границе с Карелией, сняла вот такую парочку. Выглядят они очень угрожающе и напоминают медведей с Медвежьего острова дома Мормонтов из "Игры престолов", –прокомментировали эксперты Ладожской орнитологической станции.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.06.2019, 11:19
06.06.2019, 15:23
03.06.2019, 09:35
08.06.2019, 18:30
05.06.2019, 14:54
Аналитика
07.06.2019 17:39
Капитал
За короткое время крупное лесозаготовительное предприятие республики значительно улучшило показатели по ключевым направлениям.
07.06.2019 11:54
06.06.2019 13:09
06.06.2019 12:10
05.06.2019 14:54
Чтиво
05.06.2019 12:44
Без политики
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
05.06.2019 11:40
31.05.2019 14:36
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии