ВИДЕО: На Первом канале показали историю отшельника из Карелии, от которого сбежала жена с шестью детьми

На федеральном канале показали историю семьи Логиновых, которые 25 лет жили на острове в Заонежье, как отшельники.

В передаче "Пусть говорят" приняла участие семья Логиновых из Карелии. 25 лет назад ранее судимый Михаил Логинов увез свою молодую жену, которая у него уже была четвертой возлюбленной, на остров Большой Клименецкий в Онежском озере, где у них родились 7 детей.

Жизнь была трудной: отсутствовала медицинская помощь, не было школы, нормальных условий для проживания…

В один из дней, когда глава семьи Михаил Логинов вернулся с озера со старшим сыном, его никто не встретил. Жена со всеми детьми сбежала в Петрозаводск и отказалась возвращаться.

Почему так произошло, разбирались в передаче на федеральном канале.

Каждый из членов семьи высказал свое мнение, но никто из сбежавших детей не захотел вернуться к отцу.