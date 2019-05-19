ВИДЕО: На Шварценеггера напали в ЮАР во время соревнований по прыжкам

Инцидент произошёл в городе Сангтон во время соревнований по прыжкам Arnold Sports Africa, организаторы рассказали, как все случилось.

Как сообщает портал "Говорит Москва" 71-летний артист, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер приехал на соревнования в ЮАР в качестве судьи. В сети появилось видео, как Шварценеггер общается и фотографируется с поклонниками. В этот момент к нему внезапно подбегает мужчина и с двух ног в прыжке бьёт актёра. Нападавший был задержан охранниками.

Организатор соревнований Уэйн Прайс заявил, что подозреваемый — «безумный фанат, который известен за подобные инциденты в прошлом». Прайс также отметил, что настроение Шварценеггера отличное, несмотря на произошедшее. Актёр считает инцидент досадным недоразумением и не собирается выдвигать никаких обвинений.