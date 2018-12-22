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Новости. Происшествия
14:40, 22 Декабря 2018

ВИДЕО: На складе с фейрверками в Санкт-Петербурге произошел пожар

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В центре Петербурга сегодня ночью загорелся склад пиротехники – у очевидцев осталось много по-настоящему ярких кадров.

Как сообщил корреспондент Петрвого канала, нелегко этой ночью пришлось пожарным Санкт-Петербурга. Там практически в центре города загорелся склад пиротехники. Огонь быстро перекинулся на заряды, в результате ночное небо озарил фейерверк. Тушение было невозможным без использования специальных бронещитов. Ситуацию осложняло то, что рядом приходит железная дорога. У пассажиров электричек теперь много по-настоящему ярких кадров. 

Под грохот канонады и вспышки салюта отправлялись этим вечером электрички с Балтийского вокзала. Огненное шоу длилось не меньше получаса. Пассажиры снимали его на сотовые телефоны. Разноцветные вспышки наблюдали даже в других районах.

Но салют оказался совсем не праздничным – горел склад в центре города. Эта промзона у самой железной дороги тянется вдоль полотна от вокзала почти два километра. И всю эту территорию накануне заволокло дымом.

"Была вначале угроза перехода на вторую часть здания, в том числе на соседние здания, сооружения. Мы делали мобильные группы, которые проезжали вот эту территорию промзоны для того, чтобы убедиться и проверить отсутствие остатков пиротехнических изделий, которые могли, в том числе повлечь загорание кровель соседних зданий", – начальник Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу Аникин.

Пожарные прибыли на место происшествия уже через семь минут. Но приступать к ликвидации огня было опасно: внутри могли находиться другие взрывчатые предметы. Пришлось вызывать так называемые бронещиты, за которыми укрывались расчеты в ходе разведки местности.

Спасатели хорошо знают этот склад, его проверяли всего месяц назад, нашли ряд нарушений, владельца даже привлекли к административной ответственности. Но, очевидно, это не помогло – в ангаре из гофрированного алюминия, по бумагам, собирали мебель, а пожарные наткнулись на штабеля огненных зарядов. Неприспособленное для хранения пиротехники помещение моментально развалилось. И фейерверки стали вылетать сквозь разрушившуюся крышу на сотни метров вверх, озаряя ночное небо новогодним салютом.

300 квадратных метров деревянных изделий и почти тонна взрывчатых веществ. Пожару присвоили предпоследний уровень сложности. Жилых домов рядом нет, но еще работали офисы, их тут немало. Людей готовы были эвакуировать. Но это не понадобилось. С огнем боролись почти 90 человек, 35 единиц техники. На вокзале в полной боевой готовности стоял пожарный поезд – гидрантов на территории промзоны не хватает, состав готов был доставить воду. Спустя пару часов спасатели дали несанкционированному фейерверку "отбой".

Утром на место ЧП прибыли следователи, чтобы установить причину пожара и степень виновности владельца склада.

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