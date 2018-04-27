ВИДЕО: "Немножко всплакнула" – петрозаводчане поделились впечатлениями от просмотра фильма "Тренер"

Журналисты ГТРК "Карелия" пришли в кинотеатр и пообщались с жителями Петрозаводска, которые посмотрели спортивную драму Данилы Козловского "Тренер".

Судя по отзывам, зрителям фильм очень понравился.

Напомним, в Петрозаводске фильм "Тренер", ставший режиссерским дебютом Данилы Козловского, который также исполнил в нем главную роль, можно посмотреть во всех кинотеатрах.