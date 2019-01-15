19:40, 15 Января 2019
ВИДЕО: Нестандартное выступление гимнастки из США набрало более 30 млн просмотров
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Видео нестандартного выступления американской спортивной гимнастки Кейтелин Охаши на студенческом турнире набирает популярность в Сети.
За день ролик в Twitter посмотрели более 17 млн человек, всего видео набрало более 30,7 млн просмотров к утру 15 января, пишут "Известия".
Она чередовала акробатические элементы с танцевальной пластикой под музыку разных исполнителей, в том числе и Майкла Джексона, чего ранее не демонстрировал ни один гимнаст. Публика была в восторге.
За свое выступление спортсменка получила высший балл.
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