ВИДЕО: Нестандартное выступление гимнастки из США набрало более 30 млн просмотров

Видео нестандартного выступления американской спортивной гимнастки Кейтелин Охаши на студенческом турнире набирает популярность в Сети.

За день ролик в Twitter посмотрели более 17 млн человек, всего видео набрало более 30,7 млн просмотров к утру 15 января, пишут "Известия".

Она чередовала акробатические элементы с танцевальной пластикой под музыку разных исполнителей, в том числе и Майкла Джексона, чего ранее не демонстрировал ни один гимнаст. Публика была в восторге.

За свое выступление спортсменка получила высший балл.