ВИДЕО: Неуклюжая велосипедистка протаранила автомобиль в Петрозаводске

Курьезное столкновение любительницы велосипедных прогулок с припаркованным автомобилем произошло в карельской столице.

В одном из дворов Петрозаводска девушка на велосипеде не справилась с управлением и врезалась в припаркованную иномарку. Видео опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Девушка вместе с компаньоном попыталась проехать мимо стоящего во дворе авто. Машина была припаркована на узком участке между шлагбаумом и забором. Велосипедистка не справилась с управлением и врезалась в автомобиль, после чего вместе со своим компаньоном поспешила скрыться.

Владелец машины сообщил о том, что написал заявление в полицию. Автомобилист приложил фото повреждения, которое, по его мнению, нанесла транспортному средству девушка на велосипеде.