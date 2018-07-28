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Новости. Происшествия
09:00, 28 Июля 2018

ВИДЕО: Неуклюжая велосипедистка протаранила автомобиль в Петрозаводске

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Курьезное столкновение любительницы велосипедных прогулок с припаркованным автомобилем произошло в карельской столице.

 

В одном из дворов Петрозаводска девушка на велосипеде не справилась с управлением и врезалась в припаркованную иномарку. Видео опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Девушка вместе с компаньоном попыталась проехать мимо стоящего во дворе авто. Машина была припаркована на узком участке между шлагбаумом и забором. Велосипедистка не справилась с управлением и врезалась в автомобиль, после чего вместе со своим компаньоном поспешила скрыться.

Владелец машины сообщил о том, что написал заявление в полицию. Автомобилист приложил фото повреждения, которое, по его мнению, нанесла транспортному средству девушка на велосипеде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-28 10:03:18
Глубоко пофиг на этого зашлагбаумника. Если бы и знал велосипедистку, то из принципа бы не сказал. Так что , куркули - не ждите помощи.
Гость
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