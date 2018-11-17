ВИДЕО: Ночью на улице Шотмана в Петрозаводске упал светофор

В Петрозаводске в ночь с пятницы на субботу упал столб с установленным на нем светофором.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, светофор упал на тротуар в районе пешеходного перехода на пересечении улиц Шотмана и Железнодорожная. Было около 5 часов. К счастью, в этот ранний час обошлось без жертв.

По всей видимости, светофорный объект, установленный на пересечении улиц Шотмана и Железнодорожная, упал от порыва ветра.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела падающий светофор.