ВИДЕО: Ночью на улице Шотмана в Петрозаводске упал светофор

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В Петрозаводске в ночь с пятницы на субботу упал столб с установленным на нем светофором.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, светофор упал на тротуар в районе пешеходного перехода на пересечении улиц Шотмана и Железнодорожная. Было около 5 часов. К счастью, в этот ранний час обошлось без жертв.
По всей видимости, светофорный объект, установленный на пересечении улиц Шотмана и Железнодорожная, упал от порыва ветра.
Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела падающий светофор.
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