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Новости. Происшествия
11:11, 17 Ноября 2018
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

ВИДЕО: Ночью на улице Шотмана в Петрозаводске упал светофор


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В Петрозаводске в ночь с пятницы на субботу упал столб с установленным на нем светофором.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, светофор упал на тротуар в районе пешеходного перехода на пересечении улиц Шотмана и Железнодорожная. Было около 5 часов. К счастью, в этот ранний час обошлось без жертв.

По всей видимости, светофорный объект, установленный на пересечении улиц Шотмана и Железнодорожная, упал от порыва ветра. 

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела падающий светофор.

 

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