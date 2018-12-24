ВИДЕО: Ночью в Петрозаводске автомобиль врезался в фонарь

ДТП произошло на улице Правды, в районе пересечения с улицей Пробная, сообщили в ДТП ПТЗ

Легковой автомобиль двигался по ул. Правды вниз.

В районе пересечения с улицей Пробная, водитель ВАЗ-2110 предпринял маневр объезда выезжающего с ул. Пробная автомобиля. Автомобиль занесло, после чего он выехал вправо на тротуар и врезался в опору уличного освещения.

Транспортное средство получило механические повреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.