ВИДЕО: Обезьяна оказалась недовольна угощением и ударила ребенка

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От удара девочка скатилась с лестницы.
В одном из зоопарков Китая обезьяна по кличке Тота напала на маленькую девочку, которая ее кормила, пишет "Лайф" со ссылкой на британскую газету Mirror.
На записи видно, как малышка вместе с мамой кормит примата. Однако в какой-то момент угощение заканчивается, а недовольное животное неожиданно бьет девочку прямо в лицо. От удара ребенок слетает со ступенек лестницы. Где именно был снят ролик и сильно ли пострадала малышка, неизвестно.
Ранее "Лайф" сообщал, что обезьяна напала на двухлетнего мальчика на выставке животных, которая проходила в одном из торговых центров Архангельска.
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