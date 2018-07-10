ВИДЕО: Обезьяна оказалась недовольна угощением и ударила ребенка

От удара девочка скатилась с лестницы.

В одном из зоопарков Китая обезьяна по кличке Тота напала на маленькую девочку, которая ее кормила, пишет "Лайф" со ссылкой на британскую газету Mirror.

На записи видно, как малышка вместе с мамой кормит примата. Однако в какой-то момент угощение заканчивается, а недовольное животное неожиданно бьет девочку прямо в лицо. От удара ребенок слетает со ступенек лестницы. Где именно был снят ролик и сильно ли пострадала малышка, неизвестно.

Ранее "Лайф" сообщал, что обезьяна напала на двухлетнего мальчика на выставке животных, которая проходила в одном из торговых центров Архангельска.