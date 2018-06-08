14:07, 08 Июня 2018
ВИДЕО: Очередной лихач в Петрозаводске чуть не сбил девушку на пешеходном переходе
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На пешеходном переходе на улице Мерецкова девушка чудом избежала ДТП.
Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как 8 июня в 12.50 на улице Мерецкова водитель иномарки не сбавил скорость перед пешеходным переходом и чуть не сбил девушку.
Напомним, 7 мая пожилой водитель также не сбросил скорость и сбил школьников на этом же переходе.
Видео смотреть с 1.23.
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