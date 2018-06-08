ВИДЕО: Очередной лихач в Петрозаводске чуть не сбил девушку на пешеходном переходе

На пешеходном переходе на улице Мерецкова девушка чудом избежала ДТП.

Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как 8 июня в 12.50 на улице Мерецкова водитель иномарки не сбавил скорость перед пешеходным переходом и чуть не сбил девушку.

Напомним, 7 мая пожилой водитель также не сбросил скорость и сбил школьников на этом же переходе.

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