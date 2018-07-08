ВИДЕО: Очередной водитель нарушил ПДД на Кукковке

Не у всех водителей в Петрозаводске получается правильно проехать перекресток ул.Ровио-ул.Лыжная.

Камера наружного наблюдения в минувшую субботу 7 июля в 17.13 в очередной раз запечатлела, как водитель при проезде перекрестка ул.Ровио-ул.Лыжная выехал на "встречку".

Видео опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".