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Новости. Культура
09:28, 10 Апреля 2018

ВИДЕО: "Он мне часто снится, всегда во снах на вокзале или в кабинете"

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ГТРК "Карелия" выпустила сюжет памяти Геннадия Залогина – актера театра и кино, телеведущего, директора и художественного руководителя.

"Он мне часто снится, почему-то всегда во снах на вокзале или в кабинете", - говорит актер "Творческой мастерской" Георгий Николаев.

Геннадий Залогин был одним из основателей ТМ, его актером, а в 1999-2005 "играющим директором".

Из-за равнодушия властей к проблемам "Творческой мастерской" уехал в Москву, в театр Калягина Et cetera; с 2006 по 2009 гг. был заместителем директора.

Геннадий Залогин умер в августе 2009 года после тяжелой болезни. Похоронен в Москве.

В этом году, 2 апреля, Геннадию Залогину исполнилось бы 65 лет.

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