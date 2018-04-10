ВИДЕО: "Он мне часто снится, всегда во снах на вокзале или в кабинете"

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ГТРК "Карелия" выпустила сюжет памяти Геннадия Залогина – актера театра и кино, телеведущего, директора и художественного руководителя.
"Он мне часто снится, почему-то всегда во снах на вокзале или в кабинете", - говорит актер "Творческой мастерской" Георгий Николаев.
Геннадий Залогин был одним из основателей ТМ, его актером, а в 1999-2005 "играющим директором".
Из-за равнодушия властей к проблемам "Творческой мастерской" уехал в Москву, в театр Калягина Et cetera; с 2006 по 2009 гг. был заместителем директора.
Геннадий Залогин умер в августе 2009 года после тяжелой болезни. Похоронен в Москве.
В этом году, 2 апреля, Геннадию Залогину исполнилось бы 65 лет.
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