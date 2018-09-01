09:36, 01 Сентября 2018
ВИДЕО: Парфенчиков поздравил школьников Карелии с Первым сентября видеоклипом
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил школьников, педагогов и родителей с Днем знаний, разместив на своей странице видеоклип.
Артур Парфенчиков на странице в фейсбук поздравил с Первым сентября школьников.
"Дорогие школьники, учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги и родители! Поздравляю вас с Днем знаний и новым учебным годом! Пусть предстоящий учебный год будет для всех вас плодотворным. Постигайте науки, творите, дерзайте, ставьте перед собой амбициозные цели и стремитесь к ним! Учителям и родителям желаю терпения, мудрости и взаимопонимания!",- написал глава Карелии.
К своему посту в соцсети губернатор прикрепил поздравительный клип. Чтобы посмотреть видео, следует нажать "Смотрите на Facebook".
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