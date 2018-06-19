ВИДЕО: Пассажир 26-го автобуса получила травмы, когда водитель резко затормозил

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В Петрозаводске женщина-пассажир во время резкого торможения автобуса, следовавшего по маршруту №26, упала и получила травмы.
По данным Единой дежурной диспетчерской службы, инцидент произошел на улице Чапаева в понедельник утром.
"Водитель К., управляя автобусом ПАЗ маршрута №26 (ООО "ТК АвтоПассаж") неправильно выбрал скорость движения, во избежание столкновения с впереди остановившимся транспортным средством, произвел экстренное торможение, в результате которого произошло падение пассажирки В., 1954 г.р. Пострадала пассажирка. Госпитализирована в БСМП", - сказано в сообщении.
На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео этого эпизода, снятое уличной камерой компании "Сампо".
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