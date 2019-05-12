10:36, 12 Мая 2019
ВИДЕО: Пенсионерка пострадала в лобовом столкновении на перекрестке в Петрозаводске
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При столкновении двух автомобилей на улице Московской пострадала 71-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую субботу 11 мая в 11.32 в Петрозаводске на пересечении улиц Московская – пр. Октябрьский 74-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, при выполнении левого поворота на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Audi A6, двигавшимся во встречном направления.
В результате ДТП пострадала 71-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet Niva, ей была оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Видео сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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