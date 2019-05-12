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Новости. Происшествия
10:36, 12 Мая 2019
фото: Столица на Онего

ВИДЕО: Пенсионерка пострадала в лобовом столкновении на перекрестке в Петрозаводске

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При столкновении двух автомобилей на улице Московской пострадала 71-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу 11 мая в 11.32 в Петрозаводске на пересечении улиц Московская – пр. Октябрьский 74-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, при выполнении левого поворота на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Audi A6, двигавшимся во встречном направления.

В результате ДТП пострадала 71-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet Niva, ей была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Видео сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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