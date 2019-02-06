ВИДЕО: Петрозаводчанин спас двух детей на пожаре

Пожар произошел 25 января на улице Краснодонцев. На пепелище нашли труп, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в 16.59 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в многоквартирном жилом доме на ул. Краснодонцев, 58. При тушении пожара в одной из квартир обнаружено тело погибшей женщины, которая распивала спиртные напитки со своим сожителем.

Петрозаводчанин Дмитрий Васильев стал очевидцем этого пожара в жилом доме. И, к счастью для жильцов, не растерялся, а бросился спасать людей – ему удалось помочь двум детям и женщине. Об этом подвиге вышел сюжет у ГТРК "Карелия".

Мужчина выгуливал собаку и услышал крики. В окне дома он увидел женщину с младенцем на руках. Дмитрий залез на второй этаж, спас ребенка и его маму. Ребенок из другой квартиры спрыгнул на руки.

Спасенные через сотрудников МЧС отыскали Дмитрия и поблагодарили. Мужчина не считает себя героем. По его словам, в жизни всякое бывает: ему помогают, и он тоже.

Документы о награждении мужчины находятся на рассмотрении.