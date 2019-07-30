ВИДЕО: Певец Игорь Саруханов посетил Карелию и был удивлен разбитой дорогой

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Музыкант Игорь Саруханов посетил с гастролями Костомукшу и снял об этом видеоролик: певцу понравилась природа и не понравилась разбитая трасса.
Саруханов выступил на празднике День металлурга в Костомукше, сообщает паблик газеты "Новости Костомукши".
Музыкант рассказал о своих впечатлениях от поездки в Карелию в дневнике гастролей.
"Замечательная природа. Прекрасная. Карелия. Сосны-мачты..", - говорит музыкант на видео.
В ролике запечатлена также и разбитая трасса, по которой был вынужден проехать автобус группы. "Тут была дорога ...", - подписан этот фрагмент видео.
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