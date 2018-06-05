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Новости. Происшествия
19:10, 05 Июня 2018

ВИДЕО: Пьяный полуголый мужчина напал на монахинь

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Камера сняла нападение полуголого россиянина на монахинь.

Пьяный мужчина напал на монахинь Свято-Елисаветинского женского монастыря в Калининградской области. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на территории обители. Запись опубликована на YouTube-канале следственного комитета, сообщает "Лента.ру".

Монахини попытались скрутить хулигана, им на подмогу подоспел полицейский. Дебошир бросил в участкового картину и ударил его ногой.‪ Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

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Комментарии

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кир
2018-06-05 19:16:12
Менты такие же неумехи как и две трети наших людей.
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