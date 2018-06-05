ВИДЕО: Пьяный полуголый мужчина напал на монахинь

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Камера сняла нападение полуголого россиянина на монахинь.
Пьяный мужчина напал на монахинь Свято-Елисаветинского женского монастыря в Калининградской области. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на территории обители. Запись опубликована на YouTube-канале следственного комитета, сообщает "Лента.ру".
Монахини попытались скрутить хулигана, им на подмогу подоспел полицейский. Дебошир бросил в участкового картину и ударил его ногой. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.
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