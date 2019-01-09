ВИДЕО: Пьяный водитель на "десятке" проломил дорожное ограждение в Петрозаводске
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"Пьяное" ДТП произошло на глазах у полицейских перед Гоголевским мостом у Республиканской больницы.
Так, 7 января в 23.13 на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского произошло ДТП с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2110", сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Легковой автомобиль двигался по Лососинскому шоссе со стороны Древлянского кольца.
В районе перекрёстка автомобиль выехал за пределы дорожного полотна, врезался в леерное ограждение и выехал на тротуар.
К счастью, в момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходов.
Сразу после ДТП водитель и пассажир покинули место ДТП.
Легковой автомобиль и леерное ограждение получили механические повреждения.
Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта "Мой город" от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.
Как dtpptz прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, на пересечении Лососинском шоссе и Лесного проспекта, водитель автомобиля "ВАЗ-2110" проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке, увеличил скорость и продолжил движение в направлении Гоголевского путепровода.
Наряд ДПС начал преследование автомобиля. На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не реагировал и продолжал движение.
В районе дома №6 по Лососинскому шоссе, водитель Лады неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - дорожное ограждение.
Водитель пытался покинуть место ДТП, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.
Как выяснилось, 38-летний водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Составлен административный материал. Транспортное средство перемещено на штрафную стоянку.
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