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Новости. Спорт
09:38, 15 Июня 2018

ВИДЕО: Пять великолепных голов российских футболистов в первом матче ЧМ-2018

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Матч-открытие Чемпионата мира по футболу, состоявшийся накануне, завершился триумфальной победой российской сборной над Саудовской Аравией.

Встреча закончилась со счетом 5:0.

Голами отметились Юрий Газинский (12-я минута), Денис Черышев (43-я и 90+1), Артем Дзюба (71-я), а также Александр Головин (90+4).

На Rutube появилось видео, на котором запечатлены все пять голов матча.

Владимир Путин смотрел игру в "Лужниках" вместе с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом FIFA Джанни Инфантино. По окончании встречи президент РФ поздравил сборную с победой.

Следующим соперником российских футболистов станет команда Египта. Встреча группы А состоится 19 июня в Санкт-Петербурге, начало матча в 21 час.

А вот здесь можно принять участие в нашем опросе о шансах российской сборной на ЧМ-2018.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-06-15 10:39:58
Молодцы. У ребят появился реальный шанс заиграть в хороших западных чемпионатах.
Сергей
2018-06-15 09:57:45
Супер!!!!!!! Черышева и Дзюбу в основной состав!!!
Гость
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