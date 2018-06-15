ВИДЕО: Пять великолепных голов российских футболистов в первом матче ЧМ-2018

Матч-открытие Чемпионата мира по футболу, состоявшийся накануне, завершился триумфальной победой российской сборной над Саудовской Аравией.

Встреча закончилась со счетом 5:0.

Голами отметились Юрий Газинский (12-я минута), Денис Черышев (43-я и 90+1), Артем Дзюба (71-я), а также Александр Головин (90+4).

На Rutube появилось видео, на котором запечатлены все пять голов матча.

Владимир Путин смотрел игру в "Лужниках" вместе с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом FIFA Джанни Инфантино. По окончании встречи президент РФ поздравил сборную с победой.

Следующим соперником российских футболистов станет команда Египта. Встреча группы А состоится 19 июня в Санкт-Петербурге, начало матча в 21 час.

А вот здесь можно принять участие в нашем опросе о шансах российской сборной на ЧМ-2018.