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Новости. Происшествия
11:29, 19 Февраля 2019
фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ВИДЕО: Появились кадры с места страшной аварии в Карелии, где машину разорвало на части

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В Пряжинском районе 15 февраля легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадали 2 человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что в Пряжинском районе на федеральной автодороге Сортавала (в объезд деревни Крошнозеро) в 15.35 водитель автомобиля Nissan допустила занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo с прицепом.

В результате ДТП пострадала 27-летняя водитель автомобиля Nissan и ее 26-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Видео с места аварии появилось в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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