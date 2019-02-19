11:29, 19 Февраля 2019
ВИДЕО: Появились кадры с места страшной аварии в Карелии, где машину разорвало на части
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В Пряжинском районе 15 февраля легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадали 2 человека, сообщили в ГИБДД Карелии.
Ранее сообщалось, что в Пряжинском районе на федеральной автодороге Сортавала (в объезд деревни Крошнозеро) в 15.35 водитель автомобиля Nissan допустила занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo с прицепом.
В результате ДТП пострадала 27-летняя водитель автомобиля Nissan и ее 26-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
Видео с места аварии появилось в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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