ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает двух мужчин, подозреваемых в краже топлива

Двое мужчин, запечатленных на видеозаписи, подозреваются в совершении кражи топлива, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске 13 декабря была совершена кража топлива. Сотрудники полиции разыскивают двух молодых людей, запечатленных на видеозаписи.

Они передвигаются на автомобиле ВАЗ с подложным регистрационным знаком (номером). На кузове автомобиля имеются повреждения, а на заднем стекле – наклейка с мультипликационным героем.

Полиция просит граждан, имеющих значимые сведения о личности и местонахождении разыскиваемых, сообщать информацию по телефонам: 8 (981) 402-02-72, 8 (909) 178-52-54.