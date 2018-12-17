12:15, 17 Декабря 2018
ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает двух мужчин, подозреваемых в краже топлива
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Двое мужчин, запечатленных на видеозаписи, подозреваются в совершении кражи топлива, сообщили в МВД Карелии.
В Петрозаводске 13 декабря была совершена кража топлива. Сотрудники полиции разыскивают двух молодых людей, запечатленных на видеозаписи.
Они передвигаются на автомобиле ВАЗ с подложным регистрационным знаком (номером). На кузове автомобиля имеются повреждения, а на заднем стекле – наклейка с мультипликационным героем.
Полиция просит граждан, имеющих значимые сведения о личности и местонахождении разыскиваемых, сообщать информацию по телефонам: 8 (981) 402-02-72, 8 (909) 178-52-54.
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