ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает двух мужчин, подозреваемых в краже

Мужчины, попавшие в объектив камеры, подозреваются в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции УМВД России по Петрозаводску устанавливаются личность и местонахождение возможных подозреваемых в краже, молодого человека в кепке и лысого мужчины.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о данных мужчинах, попавших в объектив камер видеонаблюдения, сообщать значимую информацию по телефону: 8-921-455-28-85.