09:26, 27 Марта 2019
ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже из ТЦ
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Женщин подозревают в краже из крупного ТЦ в микрорайоне Перевалка, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личности двух женщин, подозреваемых в краже из крупного торгового центра в микрорайоне Перевалка. Преступление было совершено в феврале текущего года.
Всех, кому известны значимые сведения о лицах, запечатленных на видеозаписи и их местонахождении, полиция просит сообщать по телефону: 8-953-545-37-48.
Конфиденциальность гарантируется.
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