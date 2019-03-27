ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже из ТЦ

Женщин подозревают в краже из крупного ТЦ в микрорайоне Перевалка, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личности двух женщин, подозреваемых в краже из крупного торгового центра в микрорайоне Перевалка. Преступление было совершено в феврале текущего года.

Всех, кому известны значимые сведения о лицах, запечатленных на видеозаписи и их местонахождении, полиция просит сообщать по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.