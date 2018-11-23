ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже

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Камера в одном из торговых центров на Древлянке запечатлела подозреваемого в краже денег и имущества, сообщили в МВД Карелии.
В объектив камеры пивного магазина на Лоссосинском, 26 попал мужчина, которого подозревают в краже денег и имущества.
Полиция просит всех, кому известны значимые сведения о мужчине, запечатленном на видеозаписи, сообщать в полицию по телефону: +7-960-214-0371 или (814-2) 755-000, а также 02 (с мобильного – 102).
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