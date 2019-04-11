ВИДЕО: Последние минуты жизни байдарочника, которого затянуло в водоворот, попали на камеру

Байдарочник погиб во время сплава по реке Медведица в Тверской области.

Байдарочник успешно преодолел плотину, но почти сразу после этого его лодка опрокинулась.

Мужчину затянуло в водоворот, пишут "Лайф Новости".

Пследние минуты жизни байдарочника попали в объектив камеры.