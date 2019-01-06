ВИДЕО: Послушайте, что пожелал жителям Карелии митрополит Константин на Рождество Христово

Сайт карельской епархии опубликовал поздравление митрополита Константина с Рождеством Христовым.

В своем поздравлении митрополит рассказал историю таинства рождения Христа, назвал главные богатства человека, которыми нужно щедро делиться со всеми, а также рассказал о предстоящем Рождественском фестивале, на который ожидают приезда более 600 детей.