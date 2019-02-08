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Новости. Общество
07:15, 08 Февраля 2019
фото: "Столицы на Онего"

ВИДЕО: Посмотрите, что сказал глава Карелии об изъятии пятерых детей из семьи костомукшан

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Артур Парфенчиков обсудил с детским омбудсменом Карелии Геннадием Сараевым ситуацию с семьей костомукшан, у которых по решению суда изъяли пятерых несовершеннолетних детей.

В минувший четверг 7 февраля состоялась рабочая встреча главы Карелии Артура Парфенчикова с уполномоченным по правам ребенка в республике Геннадием Сараевым, сообщили в пресс-службы правительства. Предметом обсуждения стала ситуация с семьей Киселевых, которых по решению Верховного суда Республики Карелия ограничили в родительских правах в отношении пятерых несовершеннолетних детей.

В диалоге с Сараевым глава Карелии отметил, что дети должны быть возвращены в семью в течение полугода, а власти всех уровней должны в этом помочь.

"Сейчас ваша главная задача вместе с родителями найти те решения, которые должны устранить обстоятельства, ставшие причиной такого судебного решения, - сказал Парфенчиков, - совместными усилиями мы должны сделать все, чтобы это ограничение Киселевых в родительских правах, которое сегодня определено судом по абсолютно объективным причинам, было исключено в течение полугода - и дети могли вернуться в семью".

Напомним, ранее член Общественной палаты России Элина Жгутова попросила главу Карелии Артура Парфенчикова вмешаться в ситуацию с изъятием детей у родителей из Костомукши.

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Комментарии

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Евгений
2019-02-08 08:13:08
Можно по СМИ заявлять, что они будут делать всё, что потребуется, чтобы проблему решить. А можно взять и сделать, не распушая хвост, и показать результат. Тем более на его уровне да с его то связями...
xxxxxxx
2019-02-08 08:40:25
Евгений, Нынче чиновникам нужен пиар , а суть проблемы это вторично .
Гость
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