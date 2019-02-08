ВИДЕО: Посмотрите, что сказал глава Карелии об изъятии пятерых детей из семьи костомукшан

Артур Парфенчиков обсудил с детским омбудсменом Карелии Геннадием Сараевым ситуацию с семьей костомукшан, у которых по решению суда изъяли пятерых несовершеннолетних детей.

В минувший четверг 7 февраля состоялась рабочая встреча главы Карелии Артура Парфенчикова с уполномоченным по правам ребенка в республике Геннадием Сараевым, сообщили в пресс-службы правительства. Предметом обсуждения стала ситуация с семьей Киселевых, которых по решению Верховного суда Республики Карелия ограничили в родительских правах в отношении пятерых несовершеннолетних детей.

В диалоге с Сараевым глава Карелии отметил, что дети должны быть возвращены в семью в течение полугода, а власти всех уровней должны в этом помочь.

"Сейчас ваша главная задача вместе с родителями найти те решения, которые должны устранить обстоятельства, ставшие причиной такого судебного решения, - сказал Парфенчиков, - совместными усилиями мы должны сделать все, чтобы это ограничение Киселевых в родительских правах, которое сегодня определено судом по абсолютно объективным причинам, было исключено в течение полугода - и дети могли вернуться в семью".

Напомним, ранее член Общественной палаты России Элина Жгутова попросила главу Карелии Артура Парфенчикова вмешаться в ситуацию с изъятием детей у родителей из Костомукши.