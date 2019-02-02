ВИДЕО: Посмотрите, как прекрасна Карелия зимой

Видеоролик "Зимняя Карелия" создала телекомпания "Сампо ТВ 360".

Виды Петрозаводска и районов Карелии, достопримечательности – водопады, здравницы, а также знаменательные события нашего края, такие как "Гиперборея", ралли, запечатлели операторы телекомпании "Сампо ТВ 360".