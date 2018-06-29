ВИДЕО: Приехавшие на ЧМ в Россию аргентинские болельщики хотят учиться в Карелии

В соцсетях появилось забавное видео. Аргентинские болельщики, приехавшие в Россию на Чемпионат мира по футболу, говорят, что хотят учиться в Питкяранте.

Ролик был опубликован в паблике "Нетипичная Питкяранта" в "ВКонтакте" и, судя по всему, имеет отношение к кампании против прекращения набора на первый курс питкярантского филиала Сортавальского колледжа.