ВИДЕО: "Россия 24" узнала, как Карелия развивает экономику и туризм

На федеральном телеканале "Россия 24" вышел большой сюжет, посвященный развитию экономики и туризма в Карелии.

"По итогам года Карелию посетит около миллиона туристов. Кижи и Валаам давно знают во всем мире. Но, пережив сложные времена, республика старается развивать предприятия, производит атомный самовар, добывает камень жизни и строит пиратские корабли", - говорится в описании к сюжету на YouTube.