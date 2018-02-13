ВИДЕО: Российский футболист высморкался в пятитысячную купюру

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Полузащитник футбольного клуба "Тосно" Станислав Манаев опубликовал видео, как он высморкался в пятитысячную купюру.
Об этом пишет популярный паблик "Видач".
"Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк", — написал он.
После шквала критики спортсмен удалил видео, заявив, что это была шутка с "билетом банка приколов", а у клуба долги по зарплатам, отмечается в сообщении паблика.
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