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Новости. Спорт
22:00, 13 Февраля 2018
фото: fctosno.ru

ВИДЕО: Российский футболист высморкался в пятитысячную купюру

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Полузащитник футбольного клуба "Тосно" Станислав Манаев опубликовал видео, как он высморкался в пятитысячную купюру.

Об этом пишет популярный паблик "Видач".

"Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк", — написал он.

После шквала критики спортсмен удалил видео, заявив, что это была шутка с "билетом банка приколов", а у клуба долги по зарплатам, отмечается в сообщении паблика.

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