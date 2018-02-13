ВИДЕО: Российский футболист высморкался в пятитысячную купюру

Полузащитник футбольного клуба "Тосно" Станислав Манаев опубликовал видео, как он высморкался в пятитысячную купюру.

Об этом пишет популярный паблик "Видач".

"Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк", — написал он.

После шквала критики спортсмен удалил видео, заявив, что это была шутка с "билетом банка приколов", а у клуба долги по зарплатам, отмечается в сообщении паблика.