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Новости. Спорт
20:20, 28 Июня 2018

ВИДЕО: "Русская красавица" и "динозавр" подрались на матче ЧМ-2018


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В Интернете появилось забавное видео, сделанное в среду на Чемпионате мира по футболу во время встречи сборных Швейцарии и Коста-Рики.

Инцидент произошел на стадионе "Нижний Новгород". Как пишет "Комсомольская правда", вместо того чтобы разнимать дерущихся, окружающие хохотали, глядя на них.

"Дело в том, что дрались тиранозавр в два раза выше человеческого роста и мужчина, одетый в сарафан и кокошник. "Русская красавица" подбежала к красному динозавру, который спокойно наблюдал за происходящим на поле, и, чуть подпрыгнув, постарался ударить в тиранозаврину морду. Ящер в недоумении обернулся и, быстро сообразив, в чем дело, побежал за обидчиком. Хищник быстро нагнал его и, размахнувшись своей длинной шеей, стал его бить. Со стороны было больше похоже на то, что динозавр клевал болельщика в кокошнике – в общем, не зря куриц называют потомками тираннозавров. "Русская красавица" с усами тем временем, заливаясь от смеха, пыталась увернуться", - отмечает издание.

Видео эпизода выложил в Instagram пользователь pashanacvin.

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