ВИДЕО: Рыбаки встретили лося в Карелии

Жители Карелии во время рыбалки встретили дикого зверя, который несмотря на присутствие людей позволил поснимать себя на видео.

Рыбаки встретили лося на одном из водоемов в Олонецком районе. Люди запечатлели поведение животного на камеру мобильного телефона. Видео инцидента прислал в редакцию "Столицы на Онего" Виталий Хрулев.

На кадрах записи видно, как лось гуляет по воде в нескольких десятках метров от лодки с людьми. Затем животное уходит в лес.

Очевидцев поразило, что дикий зверь спокойно отреагировал на появление людей и не стал предпринимать активных действий.

"Были на рыбалке в выходные в Олонецком районе. Лось на озере. Минут 5 смотрел. И подпустил близко. Такой любитель посниматься оказался. И на видео дал себя поснимать, и на фото. Короче, позировал", - рассказал Виталий Хрулев.

Видео предоставил Виталий Волков.