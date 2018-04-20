18:00, 20 Апреля 2018
ВИДЕО: Самка гориллы целует и баюкает своего малыша, совсем как человек, трогательные кадры
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Представители Смитсоновского зоопарка в США поделились видео, на котором самка редкой западной равнинной гориллы, находящейся под угрозой исчезновения, баюкает и целует своего новорожденного детеныша.
Об этом пишет РИА Новости.
Родителями новорожденного, которого назвали Moke, что означает "маленький" или "младший", стали 15-летняя мать Калайя и 26-летний отец Барака. Также сообщается, что это первый за десять лет случай рождения западной равнинной гориллы в зоологическом парке.
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