ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет

Девушка, которую в районе Шуйского шоссе насмерть сбил поезд, не дожила до своего дня рождения двух дней, выяснили журналисты ГТРК "Карелия".

Напомним, вечером 17 января поезд "Петрозаводск – Медвежьегорск" сбил девушку на железнодорожных путях в районе Шуйского шоссе. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Заместитель карельского транспортного прокурора Анна Гусакова рассказала телевизионщикам, что погибшая была студенткой Кооперативного техникума. Трагедия произошла накануне ее дня рождения: через два девушке исполнилось бы 20 лет.

Также стало известно, что студентка шла через железную дорогу не одна, но другая девушка и молодой человек вовремя ушли с путей.