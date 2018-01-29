16:56, 29 Января 2018
ВИДЕО: Сбитой поездом в Петрозаводске девушке через 2 дня должно было исполниться 20 лет
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Девушка, которую в районе Шуйского шоссе насмерть сбил поезд, не дожила до своего дня рождения двух дней, выяснили журналисты ГТРК "Карелия".
Напомним, вечером 17 января поезд "Петрозаводск – Медвежьегорск" сбил девушку на железнодорожных путях в районе Шуйского шоссе. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Заместитель карельского транспортного прокурора Анна Гусакова рассказала телевизионщикам, что погибшая была студенткой Кооперативного техникума. Трагедия произошла накануне ее дня рождения: через два девушке исполнилось бы 20 лет.
Также стало известно, что студентка шла через железную дорогу не одна, но другая девушка и молодой человек вовремя ушли с путей.
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