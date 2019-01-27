ВИДЕО: Символ фестиваля "Гиперборея" прибыл в Карелию

Бог Борей, символ фестиваля "Гиперборея-2019", прибыл в столицу Карелии, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Международный фестиваль состоится уже через три недели. Он будет проходить с 12 по 16 февраля. Главным событием станет Международный конкурс снежных и ледовых скульптур.

30 команд мастеров создадут статуи изо льда на набережной Онежского озера. Подать заявку на участие до 28 января.

Также в рамках фестиваля состоятся соревнования "SnegCom.ru", "Зимние сказки Гипербореи", а также конкурс "Музыка ветра".

Заявки принимаются в городском Доме культуры Петрозаводска, по электронной почте hyperborea@petrozavodsk-mo.ru и факсом по телефону 8(8142) 71-34-24 с пометкой "Гиперборея".