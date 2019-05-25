ВИДЕО: Сотрудники полиции устроили ДТП в Петрозаводске

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Инцидент произошел поздним вечером 23 мая на стоянке около автовокзала Петрозаводска.
Автомобиль полиции 23 мая в 23.36 находился на стоянке около автовокзала Петрозаводска.
Спустя какое-то время сотрудники полиции начали разворачиваться (или парковаться в другое место) и на задней передаче врезались в припаркованный автомобиль.
Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент происшествия.
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