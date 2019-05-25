ВИДЕО: Сотрудники полиции устроили ДТП в Петрозаводске

Инцидент произошел поздним вечером 23 мая на стоянке около автовокзала Петрозаводска.

Автомобиль полиции 23 мая в 23.36 находился на стоянке около автовокзала Петрозаводска.

Спустя какое-то время сотрудники полиции начали разворачиваться (или парковаться в другое место) и на задней передаче врезались в припаркованный автомобиль.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент происшествия.