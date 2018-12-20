ВИДЕО: Три автомобиля не поделили перекресток в Петрозаводске

На перекрестке улица Анохина–улица Гоголя произошло групповое ДТП.

В минувшую среду 19 декабря в 21.22 камера наружного видеонаблюдения запечатлела, как на пересечении улиц Гоголя и Анохина столкнулись три легковых автомобиля.

Один из участников ДТП пересекал перекрёсток по улице Анохина в прямом направлении. В это же время второй автомобиль двигался по улице Гоголя.

От столкновения легковые автомобили развернуло и отбросило на стоявший на перекрёстке третий автомобиль.

Обошлось без жертв, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".