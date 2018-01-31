Видео: Три автомобиля столкнулись на Кукковке

Групповое ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня днем в районе регулируемого перекрестка на улице Балтийская в Петрозаводске.

Как сообщает ДТП ПТЗ, один из участников ДТП двигался в прямом направлении, выезжая с улицы Ломоносова на улицу Балтийская. В это же время второй автомобиль, двигаясь в противоположном направлении по улице Балтийская, в районе пешеходного перехода перед перекрестком выехал влево. ДТП ПТЗ предполагает, что водитель пытался заехать на парковку перед административным зданием.

"От удара один из автомобилей отбросило на тротуар. Второй развернуло на 180 градусов против часовой стрелки, после чего он столкнулся с двигавшиймся следом внедорожником", - пишет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк".