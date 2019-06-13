ВИДЕО: Троллейбус в Петрозаводске протаранил автомобиль, пропускавший пешеходов

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ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля произошло в центре Петрозаводска.
В минувшую среду, 12 июня, в 18.53 на пересечении улиц Антикайнена и Красная троллейбус протаранил "легковушку".
Транспортные средства двигались по улице Антикайнена в противоположных направлениях.
"Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Красная, а троллейбус двигался в прямом направлении", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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