Подписаться
Новости. Происшествия
08:05, 13 Июня 2019

ВИДЕО: Троллейбус в Петрозаводске протаранил автомобиль, пропускавший пешеходов

Загрузка...

ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля произошло в центре Петрозаводска.

В минувшую среду, 12 июня, в 18.53 на пересечении улиц Антикайнена и Красная троллейбус протаранил "легковушку".

Транспортные средства двигались по улице Антикайнена в противоположных направлениях.

"Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Красная, а троллейбус двигался в прямом направлении", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-06-13 11:39:01
Водитель легковушки - да
А водитель "рогатого"? Он часом не отставной финский гонщик? Уж больно медленно давил на педаль тормоза :)
Leopol'd
2019-06-13 09:52:51
Водитель легковушки не только не умеет рассчитывать маневр, но и с дистанциями у него беда. Проехал бы на метр-полтора дальше (до начала разметки перехода), спокойно бы разъехались. Значок "начинающий водитель" рано снял.
ppppp
2019-06-13 08:38:26
водитель легковышки "успел", как всегда ...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
10.06.2019, 09:22
Звезды российской эстрады выступят в Карелии в честь юбилея Кондопожского ЦБК
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию
07.06.2019, 11:03
В районе Карелии маленького ребенка укусила змея

Аналитика

Сегодня 09:38
Капитал
Туристы – это проблема или деньги?
Норвежцы обеспокоены ростом турпотока. С одной стороны, это приток денег, с другой – проблемы с экологией, инфраструктурой и населением.
Крысы в городе: что делать? 2
11.06.2019 17:02
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 2
10.06.2019 11:20
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:56
Личное мнение
"Дружба уже не так актуальна?"
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
Без эмоций
11.06.2019 14:31
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 7
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
архив чтиво

Медиа

Большой праздничный концерт в Петрозаводске в День России
Сегодня 03:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»