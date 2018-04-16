ВИДЕО: Тысячу зайцев вырежут на скале неподалеку от Петрозаводска

В Прионежском районе Карелии уже в этом году может появиться новая достопримечательность – "Долина зайцев".

36-летний петрозаводчанин Сергей Гапанович придумал вырезать в скале, которая стоит вдоль дороги рядом со станцией Шуйская (надо ехать со стороны Мурманска до кольцевой развязки и свернуть на Марциальные воды), тысячу зайцев. Идея кажется невероятной, но проект "Долина зайцев" получил согласование в Минкультуры Карелии, и его реализация фактически уже началась: на скале протяженностью 250 м и высотой 7 м появились пробные изображения.

"Долина зайцев" рождается на голом энтузиазме Сергея Гапановича, который 4 года профессионально занимается резкой по камню, но даже не надеется заработать на этом проекте. Наоборот, готов к тому, что придется потратить на него часть собственных средств. Гапанович не просил денег у властей и не надеялся найти бизнесменов, которые подарили бы ему порядка 1,3 млн рублей – такая сумма прописана в смете. Он пошел другим путем.

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Фото и видео из личного архива Сергея Гапановича.