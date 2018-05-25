ВИДЕО: У Дворца творчества в Петрозаводске женщина сбила ребенка и уехала

На улице Красная иномарка наехала на девочку на пешеходном переходе.

Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как 24 мая в 17.05 на улице Красной женщина, управляя автомобилем Kia, совершила наезд на девочку, которая преходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От удара о капот ребенок упал на асфальт.

После недолгого общения с пострадавшей виновница ДТП покинула место происшествия.

В ГИБДД наезд не зарегистрирован.