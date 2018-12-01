ВИДЕО: Участница "Голоса" из Петрозаводска продолжает побеждать в шоу

Дария Гроссман победила в туре "Поединки" шоу "Голос" и продолжит участвовать в конкурсе дальше.

Дарья Гроссман – 17-летняя участница седьмого сезона шоу "Голос" долгое время жила в Петрозаводске, училась в детской музыкальной школе имени Синисало и гимназии №17. Сейчас учится в Москве, уже более семи лет занимается вокалом. На шоу Даша прошла так называемые "слепые прослушивания" и оказалась в команде Сергея Шнурова из группы "Ленинград".

В пятницу состоялся этап дуэтов среди участников шоу.

Дария Гроссман и Рита Крон спели песню из репертуара Владимира Преснякова "Стюардесса по имени Жанна". Жюри выбрало Гроссман – она продолжит участие в проекте.

Интервью с Дарией, читайте здесь.