ВИДЕО: В Беломорском районе медведь вновь вышел на дорогу в поисках еды

Мужчина по пути в командировку в Петрозаводск запечатлел на видео, гуляющего по обочине медведя.

В сети все чаще и чаще появляются сообщения о встречи с медведем. Охотоведы убедительно просят не подкармливать диких животных, сообщается в паблике "Беломорск".

"Вот мы 10 лет назад ночевали в палатке у поворота на Беломорск, а сегодня в 5км оттуда в притрассовом кювете шарахался медведь немаленьких размеров, вызывая приступы фотканья у московских номеров. Ночуй теперь в Карелии...", - цитирует паблик слова жителя Санкт-Петербурга.