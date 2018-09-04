ВИДЕО: В Беломорском районе медведь вновь вышел на дорогу в поисках еды

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Мужчина по пути в командировку в Петрозаводск запечатлел на видео, гуляющего по обочине медведя.
В сети все чаще и чаще появляются сообщения о встречи с медведем. Охотоведы убедительно просят не подкармливать диких животных, сообщается в паблике "Беломорск".
"Вот мы 10 лет назад ночевали в палатке у поворота на Беломорск, а сегодня в 5км оттуда в притрассовом кювете шарахался медведь немаленьких размеров, вызывая приступы фотканья у московских номеров. Ночуй теперь в Карелии...", - цитирует паблик слова жителя Санкт-Петербурга.
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