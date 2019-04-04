ВИДЕО: В БСМП появилось новое оборудования благодаря парламентариям Карелии

Новое медоборудование появилось в БСМП после внесения поправок депутатами Законодательного собрания Карелии в бюджет региона.

Современное оборудование для стерилизации медицинских инструментов и белья установили в больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска. Средства на переоснащение выделили по инициативе депутатов Законодательного собрания Карелии. Главный врач больницы продемонстрировал парламентариям возможности новой техники.