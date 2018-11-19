ВИДЕО: В деревне Карелии построили деревянный мост за 9 млн рублей

В деревне Тукса Олонецкого района взамен старой переправы построили новую, стоимость которой составила 9 млн рублей – два бюджета деревни, уточнил корреспондент "Сампо360".

На минувшей неделе в деревне Тукса Олонецкого района торжественно открыли новый деревянный мост, который возвели взамен старого, обрушившегося в конце лета.

Из-за обрушения переправы более сотни жителей деревни Тукса остались оторванными от социально важных объектов: школа, магазин, транспортное сообщение – остановка автобусов.

Средства на возведение нового моста направили из бюджета Карелии в августе, и уже 16 ноября по новому объекту открыто движение.

По мосту организовано реверсивное движение, помимо легкового транспорта, переправа рассчитана и на грузовые автомобили, также есть пешеходный тротуар.



фото Заксобрания Карелии

"На строительство переправы выделено 9 миллионов рублей, что примерно равняется двум бюджетам Туксинского сельского поселения", - сказал корреспондент телеканала "Сампо360".