ВИДЕО: В Карелии двух братьев-предпринимателей отправили в колонию за обман при строительстве коттеджей

Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обманувших участников долевого строительства на 40 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подсудимые признаны виновными в совершении нескольких преступлений по статье "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности".

Установлено, что в 2013-2015 годах два брата-предпринимателя совершили мошеннические действия, сопряженные с нарушением прав участников долевого строительства многоквартирных домов, а также с подменой указанных договоров иными гражданско-правовыми отношениями.

Так, один из подсудимых получил от четырех граждан по предварительным договорам на приобретение блок-секций в доме в Петрозаводске более 17,6 млн рублей, не намереваясь в действительности исполнять договорные обязательства.

Кроме того, действуя совместно, предприниматели убедили 12 граждан заключить с ними договоры участия в долевом строительстве еще одного многоквартирного дома в Петрозаводске и получили от них в счет оплаты более 23,4 млн рублей, достоверно зная о том, что принятые на себя обязательства не выполнят.

Полученными от потерпевших денежными средствами сообщники распорядились в личных корыстных целях.

С целью скрыть хищение и создать видимость законности своих действий, они частично выполнили работы по строительству указанных домов, но не довели их до конца.

В результате потерпевшие получили возведенные с многочисленными грубыми нарушениями недостроенные и непригодные для проживания дома, которые они вынуждены доделывать собственными силами.

Также подсудимые под предлогом займа денежных средств для продолжения строительства похитили у одного из потерпевших 1,5 млн рублей, не собираясь отдавать ему долг.

Суд назначил одному подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второй соучастник приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

Видео компании "ВГТРК "Карелия".