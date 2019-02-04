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Новости. Общество
06:40, 04 Февраля 2019
фото: скрин видео. паблик "Сегежа online..."

ВИДЕО: В Карелии горожанин с душой спел хит "Любэ", стоя на морозе с мегафоном в руках

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Молодой человек с мегафоном в руках поет песню "Любэ" про березы на зимней улице Сегежи.

В паблике "Сегежа online..." в соцсети "Вконтакте" размещен любительский ролик, на котором молодой человек в темных очках исполняет песню группы "Любэ" "Отчего так в России березы шумят?".

Исполнитель находится на улице и поет в мегафон, усиливающий звук голоса. 

Музыкальный номер был оценен публикой в Сети. "Красавчик", "И поёт очень даже неплохо", "Молодец, парниша!!!!", - пишут авторы комментариев. "Закиньте видео на Ютуб. Вдруг прославится!?", - советуют комментаторы.

Песня "Берёзы" впервые прозвучала в альбоме "Давай за...", который группа "Любэ" выпустила в 2002 году. Более известное название песни "Отчего так в России берёзы шумят?".

Также имеется версия совместного исполнения песни коллективом "Любэ" и актером Сергеем Безруковым.

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