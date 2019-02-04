ВИДЕО: В Карелии горожанин с душой спел хит "Любэ", стоя на морозе с мегафоном в руках
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Молодой человек с мегафоном в руках поет песню "Любэ" про березы на зимней улице Сегежи.
В паблике "Сегежа online..." в соцсети "Вконтакте" размещен любительский ролик, на котором молодой человек в темных очках исполняет песню группы "Любэ" "Отчего так в России березы шумят?".
Исполнитель находится на улице и поет в мегафон, усиливающий звук голоса.
Музыкальный номер был оценен публикой в Сети. "Красавчик", "И поёт очень даже неплохо", "Молодец, парниша!!!!", - пишут авторы комментариев. "Закиньте видео на Ютуб. Вдруг прославится!?", - советуют комментаторы.
Песня "Берёзы" впервые прозвучала в альбоме "Давай за...", который группа "Любэ" выпустила в 2002 году. Более известное название песни "Отчего так в России берёзы шумят?".
Также имеется версия совместного исполнения песни коллективом "Любэ" и актером Сергеем Безруковым.
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